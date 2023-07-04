Экс-тренер ЦСКА оценил отказ клуба от попытки вернуть Фернандеса

Тренер Тарханов не считает неудачей срыв переговоров по возвращению Марио Фернандеса в ЦСКА
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов заявил, что не считает неудачей срыв переговоров по возвращению защитника Марио Фернандеса в армейский клуб. Об этом он заявил Vprognoze.ru.
«Не считаю это большой неудачей ЦСКА. Фернандес, конечно, хороший футболист, но у армейского клуба сейчас есть кому играть на его позиции.
Но если бы Марио все же удалось вернуть, то он вполне мог бы занять место в основном составе. Что касается возраста, то сейчас и до 40 играют», – сказал Тарханов.
Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 32-летний Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.
В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в бразильском «Интернасьонале». В апреле 2023 года он покинул клуб.
Фернандес выступал за красно-синих на протяжении десяти лет, по три раза выиграв чемпионат и Суперкубок России, а также один раз – Суперкубок страны. Приняв российское гражданство, он выступил в составе сборной России на чемпионате мира – 2018, где национальная команда под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала.