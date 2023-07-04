Экс-тренер ЦСКА оценил отказ клуба от попытки вернуть Фернандеса

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов заявил, что не считает неудачей срыв переговоров по возвращению защитника Марио Фернандеса в армейский клуб. Об этом он заявил Vprognoze.ru.

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«Не считаю это большой неудачей ЦСКА. Фернандес, конечно, хороший футболист, но у армейского клуба сейчас есть кому играть на его позиции.



Но если бы Марио все же удалось вернуть, то он вполне мог бы занять место в основном составе. Что касается возраста, то сейчас и до 40 играют», – сказал Тарханов.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 32-летний Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в бразильском «Интернасьонале». В апреле 2023 года он покинул клуб.