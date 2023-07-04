«Барселона» подписала контракт с футболистом сборной Испании Мартинесом

Бывший защитник «Атлетика» Бильбао и «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес подписал контракт с «Барселоной». Футболист принял участие в фотосессии для нового клуба, о его трансфере объявят в скором времени.

32-летний Мартинес находится без клуба после того, как истёк его контракт с «Атлетиком» 30 июня 2023 года. Он выступал за команду с 2018 года, когда перешёл из «Реала Сосьедад», воспитанником которого и является. В минувшем cезоне защитник принял участие в 18 матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.