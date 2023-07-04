Экс-тренер «Сочи» Гаранин проходит стажировку в «Локомотиве»

Бывший тренер красноярского «Енисея» и футбольного клуба «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, чем занимается в настоящее время. В конце сезона-2022/2023 он покинул тренерский штаб «Енисея».

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«На данный момент я повышаю свое футбольное образование. Смотрю и изучаю тренировки «Локомотива». Михаил Галактионов пригласил поприсутствовать. Можно назвать это стажировкой. Очень интересный и полезный опыт!» – приводит слова Гаранина «Спорт-экспресс».

Специалист рассказал, что посещает товарищеские матчи с участием клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Он добавил, что сейчас в спокойном ритме анализирует футбольные вопросы и старается находить на них ответы.