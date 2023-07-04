Ветеран «Спартака» назвал отрицательные примеры адаптации футболистов

«В случае перехода он может помочь «Спартаку». Но я не знаю, сможет ли он влиться в коллектив и понять наших игроков. Если Санчес — хороший футболист, но не подходит к стилю спартаковской игры, то он станет бесполезным балластом для команды.



Нужно знать, понимает ли футболист спартаковский дух. У нас уже есть отрицательные примеры. Дуарте, Николсон, Бальде. Не хочу их хаять, но нам нужны сильные игроки.



«Спартак» должен быть крепкой, монолитной командой, укомплектованной великолепными футболистами, умеющими играть с мячом», — сказал Кавазашвили.