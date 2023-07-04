Ветеран «Спартака» назвал отрицательные примеры адаптации футболистов в московском клубе
Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили не уверен, что защитник лондонского «Тоттенхэма» Давинсон Санчес сможет понять «спартаковский дух». Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
«В случае перехода он может помочь «Спартаку». Но я не знаю, сможет ли он влиться в коллектив и понять наших игроков. Если Санчес — хороший футболист, но не подходит к стилю спартаковской игры, то он станет бесполезным балластом для команды.
Нужно знать, понимает ли футболист спартаковский дух. У нас уже есть отрицательные примеры. Дуарте, Николсон, Бальде. Не хочу их хаять, но нам нужны сильные игроки.
«Спартак» должен быть крепкой, монолитной командой, укомплектованной великолепными футболистами, умеющими играть с мячом», — сказал Кавазашвили.
Об интересе «Спартака» к Санчесу сообщило издание Revelo 3 июля. По его данным, руководство «Тоттенхэма» хочет получить за своего футболиста €15 млн. На игрока также претендуют испанский «Вильярреал» и турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай».
«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 54 очка. От лидера — петербургского «Зенита» — команда отстала на 16 очков.