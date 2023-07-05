Арабский клуб «Аль‑Ахли» хочет подписать нападающего из «Баварии»

Контракт 31 летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Садио Мане забил 12 голов и отдал шесть результативных передач в 38 матчах во всех турнирах в прошлом сезоне. Футболист регулярно оказывался вне стартового состава из за травм и поучаствовал в двух инцидентах в раздевалке. В одном из них Мане ударил кулаком товарища по команде Лероя Сане.