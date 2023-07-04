Капитан "Спартака" рассказал, почему тренируется в маске

«В отпуске сделал операцию. На сегодняшний день занимаюсь в этой замечательной маске. Какое то время в ней придётся походить и потренироваться, но ничего страшного. Благодаря вашим сообщениям и заботе всё будет хорошо», – сказал Джикия в видеоролике, который был опубликован в телеграм-канале красно-белых.