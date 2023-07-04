Капитан "Спартака" рассказал, почему тренируется в маске

Джикия рассказал, что тренируется в маске из-за перенесённой операции
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему занимается на предсезонном сборе команды в защитной маске.
«В отпуске сделал операцию. На сегодняшний день занимаюсь в этой замечательной маске. Какое то время в ней придётся походить и потренироваться, но ничего страшного. Благодаря вашим сообщениям и заботе всё будет хорошо», – сказал Джикия в видеоролике, который был опубликован в телеграм-канале красно-белых.
Джикия перешёл в «Спартак» из пермского «Амкара» в 2017 году. Всего в составе столичной команды он забил пять мячей и сделал 11 результативных передач. В 2017 году защитник выиграл с красно-белыми чемпионат России, а в сезоне-2021/2022 стал обладателем национального Кубка.
Действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.
На счету 29-летнего футболиста 43 матча и два гола в составе сборной России.