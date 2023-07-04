В Турции рассказали о будущем игрока «Зенита» Кузяева

Турецкий журналист Гекмен Озкан в своем Twitter сообщил, что футболист петербургского «Зенита» Далер Кузяев не перейдет в «Бешикташ» и подпишет новый контракт с сине-бело-голубыми.

Контракт полузащитника с «Зенитом» истек в конце сезона-2022/23. В минувшем сезоне Кузяев провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 26 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает Кузяева в €10 млн.

Это уже не первая попытка Кузяева уйти из «Зенита». По истечении предыдущего контракта он также ждал предложение от зарубежных клубов, но не получил их и вернулся в Санкт-Петербург. Как сообщал Metaratings, игрок договорился с клубом с берегов Невы о повторном возвращении в случае отсутствия предложений из-за рубежа.