Кокорин не вернется в «Арис»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не вернётся в кипрский «Арис», сообщает Footmercato.

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По данным источника, «Арис», за который Кокорин выступал в сезоне-2022/2023 на правах аренды, отказался от идеи с возвращением российского форварда. Отмечается, что это связано с финансовыми условиями.

Кипрский клуб, выплачивавший Александру Кокорину две трети его зарплаты по контракту с «Фиорентиной», пойти на такой шаг снова не готов.