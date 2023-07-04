Черчесов рассказал о предложении от Саудовской Аравии
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что отказался от продолжения карьеры в Саудовской Аравии.
«Уже проходили подобное: футбольный бум возникал в Японии, Китае, Катаре. Сейчас — в Саудовской Аравии. Любой вид спорта способны популяризировать только звезды, поэтому приглашаются игроки, за которыми следят по всей планете. Интерес ко мне со стороны Саудовской Аравии? Продолжение может быть, есть ты даешь ему шанс. Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идем», – приводит слова Черчесова «СЭ».
Черчесов является главным тренером «Ференцвароша» с декабря 2021 года. Контракт специалиста с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Под руководством российского специалиста «Ференцварош» провел 72 матча во всех турнирах, в которых одержал 41 победу, 12 раз сыграл вничью и потерпел 19 поражений.
При Черчесове клуб дважды становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и выиграл один кубок Венгрии (2021/22).