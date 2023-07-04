Черчесов рассказал о предложении от Саудовской Аравии

«Уже проходили подобное: футбольный бум возникал в Японии, Китае, Катаре. Сейчас — в Саудовской Аравии. Любой вид спорта способны популяризировать только звезды, поэтому приглашаются игроки, за которыми следят по всей планете. Интерес ко мне со стороны Саудовской Аравии? Продолжение может быть, есть ты даешь ему шанс. Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идем», – приводит слова Черчесова «СЭ».