Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев продолжит карьеру в «Леванте». Об этом сообщает Legalbet.

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Летом прошлого года Черышев перешёл в итальянский клуб на правах свободного агента, заключив соглашение до лета 2024 года. В конце июня в «Венеции» заявили, что 32-летний россиянин может покинуть команду из-за высокой зарплаты.

В прошлом сезоне Денис Черышев сыграл 24 матча за «Венецию», забил четыре гола и сделал две результативные передачи. «Леванте» в минувшем розыгрыше Сегунды занял третье место и уступил в финале плей-офф за выход в Ла Лигу «Алавесу» (0:0, 0:1).