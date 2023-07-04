«Реал» выкупил Мбаппе - это самый дорогой трансфер в истории футбола

Напомним, Килиан Мбаппе стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года. В минувшем сезоне нападающий в 43 матчах забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Ранее СМИ неоднократно сообщали о грядущем переходе Мбаппе в «Реал». Ближе всего к этому он был в 2022 году, когда мог перейти на правах свободного агента. Однако француз тогда решил продлить контракт с «ПСЖ».