«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» во втором матче предсезонного турнира

Сегодня, 4 июля, завершился матч Кубка PARI Премьер, в котором встречались российский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула, Россия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Красно-белые одержали минимальную победу со счётом 2:1.

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Первый мяч был забит на 39-й минуте счёт в матче открыла «Црвена Звезда». Отличился форвард Мирко Иванич с передачи Стефана Митровича. Далее на 62-й минуте сине-бело-голубые сравняли счёт. Автором гола стал Эдуардо Кейрос, а голевую передачу оформил Дмитрий Васильев. Уже в конце матча на 88-й минуте победный мяч с пенальти забил Жан-Филипп Крассо.

Кроме «Зенита» и «Црвены Звезды», в международном турнире примут участие «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Нефтчи» (Баку, Азербайджан).