Владислав Безбородов признан лучшим российским арбитром

Такое решение было принято по оценкам инспекторов матчей, а также решений экспертно-судейской комиссии РФС. В минувшем сезоне Безбородов отработал наибольшее количество матчей – 26 игр Российской премьер-лиги и Кубка страны. Он также был главным судьей на финале Кубка России.