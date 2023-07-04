Владислав Безбородов признан лучшим российским арбитром
Российский футбольный союз (РФС) назвал лучшим российским арбитром по итогам минувшего сезона Владислава Безбородова.
Такое решение было принято по оценкам инспекторов матчей, а также решений экспертно-судейской комиссии РФС. В минувшем сезоне Безбородов отработал наибольшее количество матчей – 26 игр Российской премьер-лиги и Кубка страны. Он также был главным судьей на финале Кубка России.
При этом на втором месте в рейтинге находится Павел Кукуян. Он провёл 24 матча, среди них две встречи московского «Спартака» и петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге. Третье место занял Сергей Карасев – он провёл 23 игры.
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