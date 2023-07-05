Новичок "Зенита" Ду Кейрос признался, что чувствует себя в команде как дома

Бразильский полузащитник Ду Кейрос заявил, что чувствует себя в "Зените" как дома. Его слова передает пресс-служба петербургского клуба. "Могу точно сказать, что чувствую себя как дома. С таким количеством бразильцев довольно сложно не почувствовать это", — сказал Кейрос.

23 июня бразилец присоединился к "Зениту" и провел первую тренировку. В зимнее межсезонье в результате двустороннего обмена с "Коринтиансом" "Зенит" договорился о покупке 19-летнего центрального защитника Роберта Ренана. С ним был подписан контракт на пять сезонов. Было объявлено об участии в этой сделке Ду Кейроса. Соглашение с 22-летним полузащитником вступило в силу летом. Transfermarkt оценивает Ду Кейроса в €6 млн.