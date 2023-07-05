Ду Кейрос высказался о первом забитом мяче за «Зенит»

«Я очень рад, что смог сегодня отличиться. Мы очень хорошо провели первую игру, сегодня показали хороший футбол в первом тайме. Мне кажется, что если бы мы забили все свои моменты, счёт был бы другим. У нас было как минимум два очевидных, стопроцентных момента. Но ничего, поражение — тоже часть тренировочного процесса.



Победы приносят пищу для размышлений, но ещё больше её приносят поражения. Нужно сделать выводы и идти дальше — впереди еще много тренировок и ещё одна товарищеская игра. Нужно как следует подготовиться к старту сезона», — приводит слова Ду Кейроса официальный сайт «Зенита».