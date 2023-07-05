L'Équipe: "ПСЖ" не может договорится с Мбаппе о продлении контракта
Французский нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, не продлит контракт с "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает L'Équipe. По информации издания, во французском клубе считают, что Мбаппе собирается уйти на правах свободного агента в следующем году. Как ранее утверждала Marca, мать игрока уже сообщила руководству "ПСЖ", что тот не собирается продлевать контракт с клубом.
Соглашение между клубом и игроком истекает по окончании сезона-2023/24. Издание Le Parisien 26 июня сообщило, что президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи уверен, что у клуба пока есть шансы уговорить игрока подписать соглашение. Напомним, контракт Мбаппе истекает летом следующего года.
Футболист продлил его в прошлое межсезонье, несмотря на возможность перейти в мадридский "Реал". В прошлом сезоне французской Лиги 1 Мбаппе стал лучшим бомбардиром, забив 29 мячей.