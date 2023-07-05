"ПСЖ" не может договорится с Мбаппе о продлении контракта

Французский нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, не продлит контракт с "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает L'Équipe. По информации издания, во французском клубе считают, что Мбаппе собирается уйти на правах свободного агента в следующем году. Как ранее утверждала Marca, мать игрока уже сообщила руководству "ПСЖ", что тот не собирается продлевать контракт с клубом.