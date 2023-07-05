Фанаты напали на чемпиона ОИ-2016 в составе футбольной сборной Бразилии

Фанаты избили чемпиона ОИ-2016 в составе футбольной сборной Бразилии
Полузащитник «Коринтианса» Луан Виейра подвергся нападению болельщиков в Бразилии.
Местные СМИ сообщили, что 30-летний футболист получил легкие травмы. Утверждается, что фанаты требовали от игрока немедленно расторгнуть контракт с клубом.
— «Коринтианс» с грустью и негодованием воспринял информацию о том, что Луан подвергся нападению со стороны предполагаемых болельщиков рано утром во вторник. Клуб следит за расследованием фактов и предлагает игроку всю необходимую поддержку, как всегда делал с момента его перехода в команду в 2020 году.
После очередного отвратительного случая насилия «Коринтианс» сожалеет о нынешнем моменте нетерпимости, преобладающем в бразильском футболе. Ничто не оправдывает трусливую агрессию, от которой пострадал футболист, — говорится в заявлении «Коринтианса».
Луан присоединился к «Коринтиансу» в 2020 году и провел за клуб 80 матчей, забив 11 голов и сделав пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает в конце этого сезона.
Луан — олимпийский чемпион 2016 года в составе сборной Бразилии. В 2017 года СМИ сообщали, что игрок может пополнить состав московского «Спартака».
Прямые трансляции матчей чемпионата Бразилии проходят на канале «Матч ТВ», тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.