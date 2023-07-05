Фанаты напали на чемпиона ОИ-2016 в составе футбольной сборной Бразилии

— «Коринтианс» с грустью и негодованием воспринял информацию о том, что Луан подвергся нападению со стороны предполагаемых болельщиков рано утром во вторник. Клуб следит за расследованием фактов и предлагает игроку всю необходимую поддержку, как всегда делал с момента его перехода в команду в 2020 году.



После очередного отвратительного случая насилия «Коринтианс» сожалеет о нынешнем моменте нетерпимости, преобладающем в бразильском футболе. Ничто не оправдывает трусливую агрессию, от которой пострадал футболист, — говорится в заявлении «Коринтианса».