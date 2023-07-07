Хави оценил переход Гюндогана в «Барселону»

Этот переход является прекрасным резюме того, что такое бренд «Барсы». Я не встречал ни одного футболиста, который бы сказал нам «нет». Люди увидели, что мы снова конкурентоспособны. Гюндоган — ещё один пример. Он мечтает добиться успеха в «Барсе». Бренд клуба впечатляет», — приводит слова Хави Sport.