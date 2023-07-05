Шомуродов отказался переходить в «Спартак»

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.

Как сообщает Legalbet, красно-белые уже общались с представителями Шомуродова по поводу возможного возвращения в РПЛ, однако у Эльдора в приоритете продолжение выступления в итальянской Серии А.

По данным источника, сейчас Шомуродов даже не рассматривает вариант с переходом в «Спартак». Отмечается, что футболист может согласиться только на трансфер в чемпионат Турции.