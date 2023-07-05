Шомуродов отказался переходить в «Спартак»
Московский «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.
Как сообщает Legalbet, красно-белые уже общались с представителями Шомуродова по поводу возможного возвращения в РПЛ, однако у Эльдора в приоритете продолжение выступления в итальянской Серии А.
По данным источника, сейчас Шомуродов даже не рассматривает вариант с переходом в «Спартак». Отмечается, что футболист может согласиться только на трансфер в чемпионат Турции.
Шомуродов ранее выступал за «Машал», «Бунёкдор», «Ростов». В 2020 году его за € 9 млн выкупил из российского клуба итальянский «Дженоа». Менее чем через год «Рома» отдала «грифонам» € 18 млн за Шомуродова. Прошлый сезон Шомуродов провел на правах аренды в «Специи». Его контракт с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает узбекского футболиста в € 6 млн.