Новичок «Зенита» заявил, что первая неделя в клубе далась тяжело

Новичок петербургского «Зенита» Александр Коваленко рассказал об адаптации в клубе после перехода этим летом. Его слова передает Sport24.

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«Первая неделя в «Зените» пока складывается тяжело. Два месяца не тренировался, кондиции надо прямо плотно набирать. Рад дебютировать», — сказал Коваленко.

Коваленко перешел в «Зенит» 30 июня, контракт рассчитан до 2028 года. Права на игрока принадлежали «Сочи», но минувший сезон полузащитник провел в «Крыльях Советов». Он провел 30 матчей за самарский клуб, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.

19-летний Коваленко — воспитанник академии «Чертаново». На его счету один матч в составе сборной России.

Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) стал «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».

15 июля «Зенит» и ЦСКА разыграют между собой Суперкубок России. Встреча состоится в Казани. Начало матча в 17:00 по московскому времени.