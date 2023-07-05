«Урал» проведёт в Екатеринбурге первый международный матч за 23 года

Матч с «Нефтчи» станет первым международным матчем в Екатеринбурге с 2000 года. 29 июля 2000 года, «Уралмаш» на Центральном стадионе в товарищеской встрече сыграл с грузинским клубом «Иверия». Та встреча завершилась нашей победой со счётом 2:1.



А предыдущий официальный международный матч в столице Урала состоялся в 1996 году. 27 июля того года в полуфинале Кубка Интертото «Уралмаш» встречался с датским «Силькеборгом». Наша команда уступила в той встрече со счётом 1:2.