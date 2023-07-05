Легионер «Црвены Звезды» признался, что скучал по России

Игрок "Црвены Звезды" Кангва: скучал по России с тех времен, как перешел в другой клуб
Кингз Кангва, бывший игрок тульского «Арсенала», ныне выступающий за сербскую «Црвену Звезду» вспомнил времена своего выступления в России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Скучал по России с тех времен, как перешел в другой клуб. С какими эмоциями я покидал «Арсенал»? С хорошими. Я понимал, что мне надо расти и развиваться как игроку. Это было лучшим решением, которое я мог принять. Я думаю чемпионат в России намного сильнее. Здесь много сильных команд. Думаю, что в России лучше», — сказал Кангва.
Кангва с 2019 по 2022 год выступал за тульский «Арсенал». В это время он играл за сборную Замбии.
Стоит отметить, что за тульскую команду вместе с ним играл его старший брат Эванс. Сейчас он выступает в России.
В мае 2022 года полузащитник стал игроком «Црвены Звезды», подписав контракт на четыре года.
Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) стал «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».