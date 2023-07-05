Легионер «Црвены Звезды» признался, что скучал по России

«Скучал по России с тех времен, как перешел в другой клуб. С какими эмоциями я покидал «Арсенал»? С хорошими. Я понимал, что мне надо расти и развиваться как игроку. Это было лучшим решением, которое я мог принять. Я думаю чемпионат в России намного сильнее. Здесь много сильных команд. Думаю, что в России лучше», — сказал Кангва.