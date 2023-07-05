Головин прокомментировал назначение нового главного тренера «Монако»

«Всё идёт по плану. Мы уже начали подготовку к новому сезону, стартовал первый сбор, поэтому сейчас будем работать и набирать форму.



Насчёт смены тренера вопрос лучше задавать руководству клуба. Футболисты не принимают подобные решения. Мы не попали в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были все основания. Но в любом случае моё дело работать на тренировках и всё доказывать в матчах», — приводит слова Головин «Спорт-экспресс».