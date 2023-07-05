Головин прокомментировал назначение нового главного тренера «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился подробностями о подготовке к новому сезону. Накануне, 4 июля, монегаски объявили о назначении австрийца Ади Хюттера на должность главного тренера команды.
«Всё идёт по плану. Мы уже начали подготовку к новому сезону, стартовал первый сбор, поэтому сейчас будем работать и набирать форму.
Насчёт смены тренера вопрос лучше задавать руководству клуба. Футболисты не принимают подобные решения. Мы не попали в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были все основания. Но в любом случае моё дело работать на тренировках и всё доказывать в матчах», — приводит слова Головин «Спорт-экспресс».
В минувшем сезоне Александр Головин провёл 45 матчей в составе «Монако» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 8 результативных передач. Монегаски по итогам прошедшего сезона заняли шестое место в Лиге 1.