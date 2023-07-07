Вратарь Гилерме оценил значимость Дзюбы для "Локомотива"

"Артем очень хороший и позитивный парень, который на футбольном поле, что самое главное, дает нам силу, - сказал Гилерме. - Поэтому Артем является очень важным игроком для нас. Надеюсь, что в этом сезоне у него получится показать прекрасную игру, как он сделал это в прошлом сезоне".