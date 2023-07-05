Экс-нападающий «Зенита» подвел итоги матча с «Црвеной Звездой»

«Получилась нормальная обычная товарищеская игра. В первом тайме вышел практически основной состав плюс футболисты, которые только пришли и которых нужно подольше посмотреть. Ду Кейрос — вполне себе такой нормальный Витсель в молодости. Васильев молодой тоже понравился. А во втором тайме вышла «пехота», непонятно вообще, кто там за что борется. Такие футболисты типа Ерохина и Сутормина, Алипа… А вообще не знаю, что они до сих пор делают в «Зените». Для таких футболистов, которые на сто процентов знают, что они здесь играть не будут, не перейти на данном этапе в какой-то другой клуб и быть основным, странно. Поэтому всё так и сложилось. В первом тайме «Зенит» был сильнее, хоть и проиграл по счёту, а после перерыва — разброд и шатание, никто не знает, что делать, первые 15-20 минут вообще ничего не понятно, потом создали момент, забили гол. А в итоге — замены-замены и всё сумбурно так и закончилось.



Круговой «привёз» пенальти? Он защитник, и в его ситуации это объяснимо. В первой игре была больше случайность, в этой — неосторожность. Но он защитник, он отбивается. Я думаю, на нём это никак не скажется, он как был, так и останется первым претендентом на замену кого-то из обороны, а в основном составе играть так и не будет. Но крайних защитников у «Зенита» не так много, так что в команде он останется. А если за эти моменты ему что-то выскажут или «напихают», ничего с ним не случится», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».