Футбольный агент заявил, что у Вендела были проблемы в Португалии

«Поведение Вендела – не новость. Когда он играл в Португалии, у него уже были большие проблемы с этим. Это уже не первый случай. Думаю, что «Зенит» был в курсе этого, когда покупал его.



Я считаю, что в случае Вендела – это непрофессиональный подход. Думаю, что другие бразильцы в основном хорошие профессионалы, которые исполняют свои обязанности. Я считаю, что нельзя обобщать, примеряя поведение Вендела на других бразильских игроков», — сказал Барбоза.