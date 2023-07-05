Футбольный агент заявил, что у Вендела были проблемы в Португалии

Футбольный агент Барбоза считает, что "Зенит" должен был знать о проблемах Вендела в Португалии
Известный португальский агент Паулу Барбоза раскритиковал полузащитника «Зенита» Вендела за его отсутствие на тренировочных сборах команды. Его слова передает «Спорт день за днем».
«Поведение Вендела – не новость. Когда он играл в Португалии, у него уже были большие проблемы с этим. Это уже не первый случай. Думаю, что «Зенит» был в курсе этого, когда покупал его.
Я считаю, что в случае Вендела – это непрофессиональный подход. Думаю, что другие бразильцы в основном хорошие профессионалы, которые исполняют свои обязанности. Я считаю, что нельзя обобщать, примеряя поведение Вендела на других бразильских игроков», — сказал Барбоза.
25-летний Вендел продолжает готовиться к сезону в Бразилии, он не вернулся в расположение «Зенита».
25 июня журналист Габриэл Рейс заявил, что игрок хочет выступать за бразильский клуб «Фламенго» и не намерен возвращаться в Россию.
Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.