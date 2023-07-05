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Защитник "Зенита" Чистяков ожидает рубки в матче против "Фенербахче"

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от предстоящего матча против турецкого «Фенербахче» на Кубке PARI Премьер. Его слова передает «Матч ТВ».

В «Зените» считают, что в матче с «Фенербахче» может начаться рубка
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«Не боюсь ли, что начнется рубка? Рубка — это естественно. Товарищеские игры, чемпионат… Все готовятся, будем играть на 100 процентов.

Хороший соперник, хорошие игроки. Никто ноги убирать не будет. Думаю, хороший спарринг получится», — сказал Чистяков.

Матч «Зенита» и «Фенербахче» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля.

4 июля сине-бело-голубые проиграли сербской «Црвене Звезде» со счетом 1:2. До этого россияне обыграли азербайджанский «Нефтчи» (3:1).

Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) стал «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».

15 июля «Зенит» и ЦСКА разыграют между собой Суперкубок России. Встреча состоится в Казани. Начало матча в 17:00 по московскому времени.

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