В «Зените» считают, что в матче с «Фенербахче» может начаться рубка

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от предстоящего матча против турецкого «Фенербахче» на Кубке PARI Премьер. Его слова передает «Матч ТВ».
«Не боюсь ли, что начнется рубка? Рубка — это естественно. Товарищеские игры, чемпионат… Все готовятся, будем играть на 100 процентов.
Хороший соперник, хорошие игроки. Никто ноги убирать не будет. Думаю, хороший спарринг получится», — сказал Чистяков.
Матч «Зенита» и «Фенербахче» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля.
4 июля сине-бело-голубые проиграли сербской «Црвене Звезде» со счетом 1:2. До этого россияне обыграли азербайджанский «Нефтчи» (3:1).
Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) стал «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».
15 июля «Зенит» и ЦСКА разыграют между собой Суперкубок России. Встреча состоится в Казани. Начало матча в 17:00 по московскому времени.