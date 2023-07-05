В «Зените» считают, что в матче с «Фенербахче» может начаться рубка

«Не боюсь ли, что начнется рубка? Рубка — это естественно. Товарищеские игры, чемпионат… Все готовятся, будем играть на 100 процентов.



Хороший соперник, хорошие игроки. Никто ноги убирать не будет. Думаю, хороший спарринг получится», — сказал Чистяков.