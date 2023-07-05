«Спартак» отказался от бразильского нападающего

Отметим, что Фигейредо перешёл в «Истанбул Башакшехир» в январе 2023 года. Он провёл за команду 16 матчей, отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Жоау в € 2,8 млн.