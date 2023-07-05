Владелец "Фатих Карагюмрюк" заявил о желании оставить в клубе Оздоева

Владелец турецкого «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма высказался о будущем в клубе российского полузащитника Магомеда Оздоева. Его слова приводит «Матч ТВ».

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«Наш брат Магомед может оставаться с нами столько, сколько захочет», — сказал Хурма.

Летом прошлого года у 29-летнего Оздоева закончился контракт с петербургским «Зенитом», после чего игрок стал свободным агентом. Полузащитник выступал за клуб с берегов Невы с февраля 2018 года. За это время он сыграл в 116 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

С 2014 года полузащитник вызывается в сборную России. Всего на счету Оздоева более 30 матчей за национальную команду.

Летом 2022 года перешел в турецкий «Фатих Карагюмрюк». В сезоне-2022/23 россиянин провел 34 игры и отметился пятью забитыми мячами. Контракт Оздоева с клубом до лета 2024 года.