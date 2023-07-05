Председатель совета директоров «Локомотива» высказался о шоу Дзюбы

«Может ли «Локомотив» расторгнуть контракт с Артёмом Дзюбой из-за его участия в различных шоу? Это не имеет под собой никакого основания. Сейчас все мы работаем, готовимся к новому сезону.



В клубе не смотрят передачи, где снимается Артём. Сегодня в интернете очень много разного контента. Букмекерские конторы делают очень много всего, чтобы привлекать к себе внимание, а потом часть денег перенаправляют на развитие спорта. Каждый может выбирать то, что ему нравится. Наверное, есть и у этих шоу своя аудитория. Но лично я это не смотрю», — приводит слова Нагорных «Спорт-экспресс».