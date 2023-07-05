Председатель совета директоров «Локомотива» высказался о шоу Дзюбы

Нагорных: «Локомотив» не собирается разрывать контракт с Дзюбой из-за его съёмок в шоу
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о съемках нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы в юмористических шоу.
«Может ли «Локомотив» расторгнуть контракт с Артёмом Дзюбой из-за его участия в различных шоу? Это не имеет под собой никакого основания. Сейчас все мы работаем, готовимся к новому сезону.
В клубе не смотрят передачи, где снимается Артём. Сегодня в интернете очень много разного контента. Букмекерские конторы делают очень много всего, чтобы привлекать к себе внимание, а потом часть денег перенаправляют на развитие спорта. Каждый может выбирать то, что ему нравится. Наверное, есть и у этих шоу своя аудитория. Но лично я это не смотрю», — приводит слова Нагорных «Спорт-экспресс».
С апреля 2023 года Артём Дзюба и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий стали ведущими YouTube-шоу о футболе «Ну, так нельзя». В нём к ним в гости приходит бывший или нынешний футболист и рассказывает о различных смешных историях, случившихся с ним за карьеру. Многие зрители критиковали Дзюбу и Слуцкого за излишнее количество нецензурной лексики в выпусках.
Недавно Дзюба вместе со Слуцким снялись в третьем сезоне проекта комика Азамата Мусагалиева «Большое шоу».