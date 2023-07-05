Мэйсон Маунт объяснил причину перехода из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»

«Всегда нелегко покидать клуб, в котором ты вырос, но «Манчестер Юнайтед» станет новым захватывающим испытанием на следующем этапе моей карьеры. Я уже играл против «Юнайтед», поэтому знаю, насколько сильна эта команда. Мне не терпится стать её частью, и я знаю, что мы будем стремиться выигрывать крупные трофеи.



Очевидно, что клуб сделал большие шаги вперёд под руководством Эрика тен Хага. Я встретился с менеджером и обсудил его планы. Теперь я очень жду предстоящие сезоны и готов к упорной работе.



Я невероятно амбициозен. Знаю, каково это — выигрывать крупные трофеи и что для этого нужно. Я отдам всё, чтобы испытать такие же эмоции с «Манчестер Юнайтед», — сказал Маунт в интервью клубной пресс-службе «Манчестер Юнайтед».