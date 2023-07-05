Игрок «Краснодара» обвинил Дзюбу в игре на камеру

Игрок "Краснодара" Волков о словах Дзюбы про депрессию: на камеру это сказал, неприемлемо
Защитник «Краснодара» Сергей Волков в интервью Sport24 рассказал, как расслабляется после матчей, и вспомнил слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы про депрессию.
«Пробовал вино и пиво — ничего не нравится. У меня в семье никто не курит, ничего не закидывает. Мне даже не надо себя контролировать — нет тяги. Разговариваю дома с семьей, делюсь впечатлениями. Отдыхаю, вкусно ем. Теперь еще и правильно, не как раньше.
Слова Дзюбы про депрессию? Дзюба на камеру это сказал. Неприемлемо для меня, честно», — сказал Волков.
Дзюба, говоря о депрессии, ранее заявлял, что не может терпеть это слово и не признает его.
В феврале Дзюба подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.
После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.
В командах, где выступал форвард, его называли главным шутником и весельчаком.