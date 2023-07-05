Игрок «Краснодара» обвинил Дзюбу в игре на камеру

«Пробовал вино и пиво — ничего не нравится. У меня в семье никто не курит, ничего не закидывает. Мне даже не надо себя контролировать — нет тяги. Разговариваю дома с семьей, делюсь впечатлениями. Отдыхаю, вкусно ем. Теперь еще и правильно, не как раньше.



Слова Дзюбы про депрессию? Дзюба на камеру это сказал. Неприемлемо для меня, честно», — сказал Волков.