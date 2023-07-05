Смолов рассказал об отношении родителей к футболу

«У меня не было вообще в мыслях, что футбол — это мой шанс. Я просто влюбился в это, и все. Наоборот, мне кажется, было такое внутрисемейное противоборство. Родители не рассчитывали, что я буду профессиональным спортсменом. Профессиональный спорт — это автоматически отсутствие образования, высокая вероятность получить травму. Единицы из 10 000 попадают на профессиональный уровень. Вероятность очень низкая, поэтому акцент был на образование.



Я, наоборот, хотел, просил, что у меня получалось. У меня отец играл на локальном уровне в Саратове. Я просил, чтобы он пришел посмотрел на мои игры. Они [родители] до конца не хотели, чтобы я был игроком. Потом, когда в 14 лет пришло осознание того, что у меня есть какие-то данные и потенциал…



Мы едем в такси на просмотр, отец говорит: «Тебя не оставили в «Локомотиве» по объективным и субъективным причинам. Сейчас ты еще раз попросил меня договориться о просмотре в «Сатурне», ты едешь, тренируешься, я за тебя просить не буду. Попадаешь — остаешься в футболе. Нет — пожми мне руку, что вернешься в Саратов, будешь нормально учиться и будешь поступать в МГУ», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.