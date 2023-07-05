Россиянин стал игроком команды «Мирандес» из второй лиги Испании

Полузащитник Никита Иосифов, ранее покинувший «Вильярреал», подписал контракт с «Мирандесом» на два года. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

© Чемпионат.com

22-летний Иосифов оказался в «Вильярреале» летом 2021 года, перейдя из структуры московского «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во втором по силе дивизионе Испании, забив один гол. Соглашение между сторонами было рассчитано до лета 2026 года, но «Вильярреал» объявил о досрочном уходе россиянина.