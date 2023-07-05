«Арсенал» арендовал двух нигерийских футболистов «Краснодара»

19-летний нападающий Джонатан Окоронкво в 2019 году выступал за геленджикскую «Висту», а в 2021-м подписал контракт с болгарским «Ботевом». В феврале 2022 года Окоронкво стал выступать за «Краснодар» на правах аренды, а летом того же года подписал полноценный контракт. В сезоне-2022/2023 форвард играл за «Краснодар-2» в Мелбет Первой лиге. На его счету 14 матчей.