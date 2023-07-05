Полузащитник Маккенни ведет переговоры с «Боруссией»

Уэстон Маккенни может перейти в дортмундскую «Боруссию».

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По данным ESPN, Маккенни и «Боруссия» ведут переговоры, в данный момент они находятся на продвинутой стадии. Дортмундцы считают, что Маккенни может усилить полузащиту клуба после ухода Джуда Беллингема, Махмуда Дауда и Рафаэла Геррейру. «Ювентусу», в свою очередь, необходимо разгружать зарплатную ведомость, поскольку клуб не выступит в еврокубках в следующем сезоне.

Сообщается, что переходу Маккенни в «Боруссию» могут помешать его выступления в составе принципиального соперника дортмундцев «Шальке» с 2016 по 2021 год – в связи с этим его трансфер может вызвать недовольство болельщиков «Боруссии».