Эмилиано Мартинес вспомнил серию пенальти в финале ЧМ

«[1:2 от Саудовской Аравии] – было мое первое поражение в качестве игрока сборной Аргентины, и мне было немного грустно. Но в нашей команде был лучший игрок мира – Лионель Месси.



Когда мы обыграли Нидерланды в четвертьфинале, мы знали, что вот-вот произойдет что-то особенное. Игра перешла в серию пенальти, и я полагался на себя, потому что привык к этому.



Я практиковался в психологии в ночь перед финалом против Франции. Я делал это [отвлекал бьющих], чтобы создать хаос, и это сработало. ФИФА изменила правила, но мы уже выиграли чемпионат мира (улыбается).



После серии пенальти Месси подошел, обнял меня и сказал: «Я не могу поверить, что ты снова спас нас». Когда лучший игрок в мире говорит такое, это невероятно», – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы».