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Стало известно, после чего «Аякс» сможет подписать Эдуарда Сперцяна

«Аякс» по-прежнему интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, но учитывая пропуск Лиги чемпионов, клуб сначала должен продать несколько футболистов, чтобы совершать крупные покупки. Об этом сообщает Voetbalnieuws со ссылкой на подкаст Kick-off Football.

Стало известно, после чего «Аякс» сможет подписать Эдуарда Сперцяна
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«Я знаю, что «Аякс» сначала хочет продать несколько футболистов, прежде чем совершить действительно крупные трансферы. Будет ли это сделано на этой неделе, не знаю. Работа ведется. Все предполагают, что у «Аякса» в банке сотни миллионов, что всё возможно и дозволено и что денежный мешок можно сильно опустошать, но это не так», — сказано в источнике.

Ранее сообщалось, что 23-летний Сперцян вернулся в расположение «Краснодара» и готовится к сезону вместе с командой.

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