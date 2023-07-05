Стало известно, после чего «Аякс» сможет подписать Эдуарда Сперцяна

«Я знаю, что «Аякс» сначала хочет продать несколько футболистов, прежде чем совершить действительно крупные трансферы. Будет ли это сделано на этой неделе, не знаю. Работа ведется. Все предполагают, что у «Аякса» в банке сотни миллионов, что всё возможно и дозволено и что денежный мешок можно сильно опустошать, но это не так», — сказано в источнике.