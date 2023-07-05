Самый титулованный футболист мира дал новые показания по делу об изнасиловании

«Когда мы вошли в туалет, мы стояли лицом друг к другу. Да, она поцеловала меня и начала снимать с меня штаны. Не произошло ничего такого, чего бы мы не хотели. Я всегда относился к ней с большим уважением», — заявил Алвес.