$89.55+0.2297.74+0.48

Самый титулованный футболист мира дал новые показания по делу об изнасиловании

Футболист Дани Алвес дал новые показания по делу об изнасиловании. Его слова приводит Marca.

Самый титулованный футболист мира дал новые показания по делу об изнасиловании
© Lenta.ru

«Когда мы вошли в туалет, мы стояли лицом друг к другу. Да, она поцеловала меня и начала снимать с меня штаны. Не произошло ничего такого, чего бы мы не хотели. Я всегда относился к ней с большим уважением», — заявил Алвес.

Самый титулованный футболист в мире подчеркнул, что дважды спрашивал у девушки, нравится ли ей происходящее, она отвечала положительно и не сопротивлялась.

Ранее Алвес признал половую связь с предполагаемой потерпевшей. При этом медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

Спортсмена арестовали 20 января. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал. 40-летнему спортсмену грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.