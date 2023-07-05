Канчельскис: экс-тренер «Спартака» может взять золото с командой

«Есть такое выражение в футболе, что выигрывают на багаже какого-то специалиста. У каждого тренера свой багаж и немного чужого. Гунько работал в «Спартаке» при Аленичеве, Каррере, других специалистах. Перенимал их опыт. Уверен, этот опыт, вместе с его знаниями помогли в Армении. Он много чему научился за годы, проведенные в «Спартаке». Этот багаж знаний привез с собой. Может, когда-нибудь, если его позовут обратно в Москву, выиграет золото и со «Спартаком», — сказал Канчельскис.