Канчельскис: экс-тренер «Спартака» может взять золото с командой

Канчельскис считает, что экс-тренер "Спартака" Гунько может привести команду к победе в РПЛ
Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об успехах бывшего тренера «Спартака» Дмитрия Гунько в армянском «Урарту». Его слова приводит Legalbet.
«Есть такое выражение в футболе, что выигрывают на багаже какого-то специалиста. У каждого тренера свой багаж и немного чужого. Гунько работал в «Спартаке» при Аленичеве, Каррере, других специалистах. Перенимал их опыт. Уверен, этот опыт, вместе с его знаниями помогли в Армении. Он много чему научился за годы, проведенные в «Спартаке». Этот багаж знаний привез с собой. Может, когда-нибудь, если его позовут обратно в Москву, выиграет золото и со «Спартаком», — сказал Канчельскис.
В минувшем сезоне «Урарту» под руководством Гунько сумел завоевать золотые медали чемпионата Армении. Вторым стал «Пюник», тройку лидеров замкнул «Арарат-Армения».
Гунько был главным тренером «Спартака» в 2014 году, а также с 2008 по 2020 год работал в структуре клуба (молодежная команда, академия и «Спартак-2»).