«Клермон» заключил трехлетний контракт с экс‑футболистом «Спартака» Кофрие
«Клермон» заключил соглашение с защитником Максимилианом Кофрие, сообщает пресс служба футбольного клуба.
В июне стало известно, что «Клермон» выкупил у московского «Спартака» трансфер Кофрие. «Клермон» арендовал 26 летнего бельгийца у «красно белых» летом прошлого года. За французскую команду защитник провел 27 матчей, забил один мяч.
— Для меня большая честь стать частью команды «Клермон». Меня очень хорошо приняли болельщики, игроки, персонал. Когда я приехал, мы провели невероятный сезон, это заставило меня еще больше захотеть остаться.
Я действительно чувствовал, что все хотели, чтобы я остался. Для игрока очень важно чувствовать себя хорошо в клубе. Это дает мне дополнительную мотивацию, чтобы помочь команде и клубу достичь своих целей в следующем сезоне, — сказал Кофрие.
Кофрие перешел в «Спартак» в августе 2021 года из бельгийского «Сент Трюйдена». Всего в составе московской команды он сыграл 26 встреч, сделал одну результативную передачу.