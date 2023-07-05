«Клермон» заключил трехлетний контракт с экс‑футболистом «Спартака»

— Для меня большая честь стать частью команды «Клермон». Меня очень хорошо приняли болельщики, игроки, персонал. Когда я приехал, мы провели невероятный сезон, это заставило меня еще больше захотеть остаться.

Я действительно чувствовал, что все хотели, чтобы я остался. Для игрока очень важно чувствовать себя хорошо в клубе. Это дает мне дополнительную мотивацию, чтобы помочь команде и клубу достичь своих целей в следующем сезоне, — сказал Кофрие.