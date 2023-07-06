Вендел близок к переходу в «Галатасарай»

Отмечается, что турецкий клуб уже связался с бразильским футболистом и его менеджером. Вице-президент «Галатасарая» Эрден Тимур встретился с представителем Вендела, который живёт в Лондоне. Стороны достигли принципиального соглашения. Теперь Тимур поедет в Россию на встречу с «Зенитом» .

В прошлом сезоне 25-летний Вендел принял участие в 33 матчах в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, забив девять голов и отдав пять результативных передач. Соглашение между сторонами было продлено летом 2022 года и рассчитано до конца сезона-2026/2027. Из-за продления контракта Вендел не сможет воспользоваться правилом ФИФА для иностранных футболистов клубов РПЛ.