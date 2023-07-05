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Гвардиола – лучший тренер по версии ESPN. Анчелотти – 2-й, Спаллетти – 3-й, Артета – 4-й, Клопп, Скалони, тен Хаг, Хави – в топ-10

Пеп Гвардиола признан лучшим тренером по версии ESPN.

Издание ESPN представило список лучших тренеров мира
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Издание составило список 10 лучших тренеров мира на данный момент. Рейтинг основан на результатах голосования, в котором приняли участие 50 журналистов.

Топ-10 лучших тренеров по версии ESPN:

1. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

2. Карло Анчелотти («Реал»);

3. Лучано Спаллетти (ранее – «Наполи», сейчас без клуба);

4. Микель Артета («Арсенал»);

5. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

6. Лионель Скалони (сборная Аргентины);

7. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»);

8. Роберто Де Дзерби («Брайтон»);

9. Симоне Индзаги («Интер»);

10. Хави («Барселона»).

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