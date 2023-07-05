ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в «Бешикташ»

Турецкий «Бешикташ» действительно сделал официальный запрос в ЦСКА по поводу стоимости Бактиёра Зайнутдинова. Армейцы ответили, что готовы отпустить своего футболиста за € 7 млн, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, между ЦСКА и Зайнутдиновым есть договорённость — в случае иностранного предложения клуб не будет насильно удерживать игрока. Ранее турецкие СМИ писали, что ЦСКА хочет за Бактиёра € 5 млн.

Отметим, 25-летний игрок сможет выступать за «Бешикташ», не занимая место легионера, потому что он гражданин Казахстана. Федерация футбола Турции с нового сезона наделила футболистов тюркской национальности тем же статусом, что имеют местные игроки.