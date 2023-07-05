Газизов стал генеральным директором «Динамо»

Газизов работал в «Уфе» с 2012 по 2020 год. Также функционер около полугода проработал в московском «Спартаке», после чего вернулся в башкирский клуб. Газизов объявил о своем уходе из «Уфы» по окончании сезона 2022/2023, по итогам которого уфимцы вылетели из Первой лиги. Годом ранее бывшая команда Газизова лишилась места в РПЛ.