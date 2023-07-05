«Динамо» интересуется Адамовым и Худяковым

По сведениям источника, Адамов идёт под первым номером в списке. Transfermarkt оценивает стоимость Адамова в € 900 тыс., контракт игрока с «Сочи» рассчитан до лета 2024 года. Оценочная стоимость Худякова — € 2,5 млн, соглашение закончится в июне следующего года.