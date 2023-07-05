Названы лучшие тренеры мира по версии ESPN

ESPN на своём сайте выложил статью с 10 лучшими тренерами в мире по итогам завершившегося сезона-2022/2023.

Рейтинг вышел в рамках «FC 100», где ESPN составил топ-10 игроков на каждую позицию на поле и назвал десятку лучших тренеров в мире по итогам сезона-2022/2023. Рейтинг издания основан на результатах голосования среди 50 журналистов.