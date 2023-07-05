Названы лучшие тренеры мира по версии ESPN

Гвардиола — лучший тренер по версии ESPN, Анчелотти — второй, Спаллетти — третий
ESPN на своём сайте выложил статью с 10 лучшими тренерами в мире по итогам завершившегося сезона-2022/2023.
Рейтинг вышел в рамках «FC 100», где ESPN составил топ-10 игроков на каждую позицию на поле и назвал десятку лучших тренеров в мире по итогам сезона-2022/2023. Рейтинг издания основан на результатах голосования среди 50 журналистов.
Топ-10 лучших тренеров по версии ESPN:
1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»). 2. Карло Анчелотти («Реал» Мадрид). 3. Лучано Спаллетти (ранее – «Наполи»). 4. Микель Артета («Арсенал»). 5. Юрген Клопп («Ливерпуль»). 6. Лионель Скалони (сборная Аргентины). 7. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»). 8. Роберто Де Дзерби («Брайтон»). 9. Симоне Индзаги («Интер»). 10. Хави («Барселона»).
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