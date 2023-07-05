"Факел" объявил о подписании контракта с футболистом Кудряшовым

Российский защитник Федор Кудряшов перешел в воронежский "Факел" на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба. 36-летний Федор Кудряшов стал футболистом воронежского "Факела". Сегодня об этом было объявлено официально. При этом не уточняется, на какой срок стороны заключили контракт.

Федор Кудряшов перешел в воронежский "Факел" на правах свободного агента. Этим летом защитник покинул стан турецкого "Антальяспора", за который он выступал с января 2020 года. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 15 матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.