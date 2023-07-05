Бельгийский журналист о трансфере Бонгонда: смелый шаг для «Спартака» — заплатить такую цену

Журналист Гердай считает, что "Спартак" рискует с трансфером Бонгонда из-за правил ФИФА
Бельгийский журналист Sudinfo Филипп Гердай в комментарии "Спорт-Экспрессу" оценил сумму трансфера футболиста "Кадиса" Тео Бонгонда в московский "Спартак".
"На мой взгляд, €10 млн — это не такая уж и преувеличенная плата за трансфер. Бонгонда всего 27 лет, в свои лучшие годы он является футболистом сборной Конго. Техничный игрок, регулярно забивает мячи. Конечно, с правилами ФИФА, которые позволяют игрокам из чемпионата России приостанавливать контракт, для "Спартака" — смелый шаг заплатить такую цену. Однако Бонгонда был ключевым игроком в выживании "Кадиса" в Ла Лиге. Испанский клуб купил его за €3 млн, и, чтобы его отпустить, команде нужно вернуть свои деньги с выгодой", — сказал журналист.
2 июля издание Relevo сообщало, что "Спартак" заплатит "Кадису" за переход Бонгонда до €10 млн. В минувшем сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. "Кадис" завершил сезон на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. В прошлом году Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать свои контракты. Поправка от 22 мая 2023 года разрешает им продлить приостановку до 30 июня 2024 года. Однако, это касается лишь тех иностранцев, кто ранее воспользовался данным правом до 7 марта 2022 года.