Бельгийский журналист о трансфере Бонгонда: смелый шаг для «Спартака» — заплатить такую цену

"На мой взгляд, €10 млн — это не такая уж и преувеличенная плата за трансфер. Бонгонда всего 27 лет, в свои лучшие годы он является футболистом сборной Конго. Техничный игрок, регулярно забивает мячи. Конечно, с правилами ФИФА, которые позволяют игрокам из чемпионата России приостанавливать контракт, для "Спартака" — смелый шаг заплатить такую цену. Однако Бонгонда был ключевым игроком в выживании "Кадиса" в Ла Лиге. Испанский клуб купил его за €3 млн, и, чтобы его отпустить, команде нужно вернуть свои деньги с выгодой", — сказал журналист.