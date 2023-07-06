«Манчестер Юнайтед» подпишет вратаря сборной Японии

20-летний голкипер сборной Японии и клуба «Урава Ред Даймондс» Зион Судзуки перейдёт в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы заплатить за голкипера € 5,85 млн, сообщает издание Sponichi.

По информации издания, эта сделка станет самой дорогой в истории японского чемпионата.

Напомним, контракт основного вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа закончился 30 июня. «Красные дьяволы» рассчитывали подписать голкипера «Интера» Андре Онана, но переговоры с «нерадзурри» по трансферу африканского футболиста затягиваются. За «Интер» Онана играет с лета 2022 года. К «нерадзурри» камерунец присоединился на правах свободного агента, ранее он выступал за амстердамский «Аякс».